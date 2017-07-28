"آلان سميث": "على فينغر تسريع التعاقد مع محرز"

خرج أسطورة "الأرسنال" عن صمته، منتقدا "فينغر"، بسبب تماطل الأخير في التعاقد مع "محرز"، ونقلت الصحافة البريطانية آخر تصريح لـ "سميث" قال فيه: "على إدارة أرسنال والمدرب فينغر توجيه اهتماماتهما نحو رياض محرز وانتدابه، وصرف النظر عن جلب متوسط إيفرتون روس باركلي أو أي لاعب آخر"، وأضاف: "محرز لاعب كامل ومن الممكن أن يقدم إضافة كبيرة لأرسنال".

وأشاد الدولي الإنجليزي المعتزل بمستوى "محرز"، مستشهدا بمردود الأخير في دورة "هونغ كونغ" الودّية: "تابعت مقابلتَي ليستر سيتي الإنجليزي مؤخّرا في هونغ كونغ، وأُعجبت بِالمستوى الفني الكبير الذي أظهره محرز".

وانتهى المهاجم السابق لِفريقَي "ليستر سيتي" و"أرسنال"، أنه من حق نجم الخضر، اللعب لفريق يشارك في المنافسات الأوربية الموسم المقبل: "أعرف أنّ محرز يرغب في المشاركة في رابطة أبطال أوربا الموسم المقبل، وهو جدير بِالإنتقال إلى فريق كبير يخوض هذه المنافسة في نسخة 2017-2018"، عِلما أن أرسنال ليست في هذه المسابقة الموسم المقبل.

وتبقى وجهة "محرز" مجهولة لغاية كتابة هذه الأسطر، رغم كثرة الشائعات التي ربطته بنادي روما الإيطالي والعديد من الأندية الأوربية الأخرى.