بالفيديو- نيمار يتشاجر ويرمي قميص البارصا!

أظهر فيديو نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، دخول "نيمار" في شجار مع "سيميدو" بعد تدخل الأخير على مدلّل "السامبا" خلال تدريبات النادي الكاتالاني في "ميامي" الأمريكية، حيث اعترض "نيمار" بطريقة عنيفة على تدخل البرتغالي، وحاول دفعه أمام أنظار رفاقه والطاقم الفني.

وتدخل الإسباني "بوسكيتش" لتهدئة "نيمار" وابعاده عن "سيميدو" الذي لم يُظهر أي رد فعل تجاه البرازيلي، في وقت كان المدرب "فالفيردي" يراقب من بعيد.

وترك "نيمار" تدريبات "البارصا" في قمة الهيجان، ولم يتحرج عن خلع قميص "البلوغرانا" ورميه أرضا، كما قام بضرب إحدى الكرات بالعارضة وأشياء أخرى كانت في طريقه.

ويبدو أنّ "نيمار" يريد أن يبعث برسالة إلى رئيس فريقه "بارتوميو" برغبته الشديدة في الرحيل عن برشلونة، مثلما أشارت إلى ذلك وسائل الإعلام الاسبانية والفرنسية، خاصة وأنّ نادي "باريس سان جيرمان" ينتظر المهاجم البرازيلي وحضّر له عرضا كبيرا من أجل ضمه إلى صفوف فريق عاصمة الجنّ والملائكة هذا الصيف.

وأتت خرجة "نيمار" قبل مواجهة "البارصا" بغريمه التقليدي "ريال مدريد" في المدينة الأمريكية "ميامي" هذا الأحد في آخر مباريات بطولة الأبطال الدولية

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