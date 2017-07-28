"سامر" يلتحق بشباب بلوزداد لموسمين

أمضى "عبد الحكيم سامر" المتوسط السابق لنادي "شباب قسنطينة"، مساء الخميس، عقدا لمدة موسمين مع شباب بلوزداد.

يلتحق سامر (26 سنة) باللاعبين الآخرين المستقدمين من طرف الشباب خلال مرحلة الانتقالات الصيفية من بينهم المدافع "سفيان بوشار" (وفاق سطيف/سابقا)، وسط الميدان "منير عايشي" (اتحاد الحراش)، والجناح الأيسر "سعيد سايح" (شبيبة الساورة).

في المقابل، عرفت التشكيلة البلوزدادية المتوّجة بكأس الجزائر لموسم 2017، رحيل عدة لاعبين أساسيين على غرار قائد الفريق "طارق شرفاوي"، والمتوسط "فاهم بوعزة"، إضافة إلى المهاجم "سيد علي يحيى الشريف".

وكانت إدارة الشباب أسندت العارضة الفنية للصربي "إيفيكا تودوروف"، خلفا للمغربي "بادو الزاكي" الذي التحق بنادي اتحاد طنجة.

وكان نادي حي "العقيبة" على وشك التعاقد مع المدرب الجزائري "عبد الحق بن شيخة" قبل أن يتراجع هذا الأخير عن قراره في آخر لحظة.

وسيسجل شباب بلوزداد عودته على الساحة الإفريقية اعتبارا من العام القادم، عبر مشاركته في النسخة المقبلة لكأس الكونفيديرالية الإفريقية وأيضا في بطولة الأندية العربية للأندية البطلة.