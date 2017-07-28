بالفيديو – "سعودي" يرد على "روراوة": أنت مصري لا تمثل الجزائر!

ردّ "كمال سعودي" رئيس الفرع السابق لنادي "نصر حسين داي" لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، بالثقيل على تصريحات "محمد روراوة" الرئيس السابق لـ "الفاف" المثيرة للجدل والتي تمنى فيها "الحاج" تأهل "الأهلي" المصري إلى المربع الذهبي للبطولة العربية للأندية المقامة بمصر على حساب النصرية.

في تصريح بثّه تليفزيون "النهار"، أوضح "سعودي" أنّ "روراوة" لا يمثّل الكرة الجزائرية، وذهب "سعودي" أبعد من ذلك، حين وصف "روراوة" بـ "ممثل الكرة المصرية دون منازع" (..).

وأكد المتحدث ذاته أنّ رئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية، لم يقم بأي زيارة للنادي العاصمي، مع أنّ الأمر يتعلق بالممثل الوحيد للكرة الجزائرية، ورغم تواجد "روراوة" في الاسكندرية منذ 12 يوما، واستغرب "سعودي" إطلاق "روراوة" لتصريح استفزازي قبيل مباراة جد مهمة للملاّحين مساء اليوم (20.00 سا) لاقتطاع بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للمنافسة المذكورة.

واستغرب الاداري السابق للنصرية من تصريحات "الحاج" غير المبررة والذي تمنى فيها هزيمة أبناء وطنه، دون أن يراعي "روراوة" أدنى حد للروح الوطنية، وانتهى "سعودي": "كنت أحترم روراوة كثيرا، لكن بعد تصريحه الأخير، لم أعد كذلك".