عجالي ينسحب من تدريب شباب باتنة وعباس لخلافته بنسبة كبيرة

انسحب المدرب لخضر عجالي من العارضة الفنية لشباب باتنة، بعد إشرافه على آخر حصة تدريبية في تربص الفريق بعاصمة الأوراس، وبرر المدرب قراره بظروف العمل غير الملائمة والصعوبات التي يجدها، حيث سهل مهمته في الذهاب أنه لا يملك أي عقد، بعد أن أجل توقيعه، وكأنه مهد لذهابه مسبقا ولم تنفع معه محاولات المسيرين لدفعه إلى التراجع، لتنطلق عملية البحث عن خليفته، وبينما كان بوعراطة الأقرب، لم يحصل الاتفاق معه بسبب شروطه، مما استدعى الاتصال بعباس الذي وافق سريعا قبل أن يضرب له الرئيس فروج موعدا للحلول بباتنة عشية أمس وبنسبة كبيرة يمكن القول إنه سيكون المدرب الجديد.

من جهة أخرى، تم الاتفاق مع 4 لاعبين على التوقيع، وهم ميباركي سفيان وميباركي محمد، قارة وعيساوي، وفيما وقع الثلاثي الأخير وجسد اتفاقه، أجل ميباركي سفيان التوقيع إلى الأحد.

في المقابل، تم تسريح بوخالفة المستقدم من اتحاد الشاوية، مع توقعات بالتحاق أسماء أخرى وتسريح لاعبين آخرين.

يذكر أن «الكاب» لعب أول مباراة ودية عشية الأربعاء الماضي أمام اتحاد الشاوية وانتهت بالتعادل السلبي.