بيشكتاش التركي يعود لطلب بودبوز ويغريه برابطة الأبطال

عاد نادي بيشكتاش التركي، للاهتمام بالدولي الجزائري رياض بودبوز، لاعب نادي مونبيلييه الفرنسي، على أمل طلب خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية لتدعيم صفوفه تحسبا للموسم القادم، والاستفادة من إمكانياته وتجربته خلال الاستحقاقات القادمة التي تنتظر بطل تركيا، سواء المحلية أو القارية، حيث يصر مسؤولو نادي مدينة اسطنبول على الظفر بصفقة بودبوز وخطفه من الأندية الراغبة في ضمه، رغم القيمة المالية التي تطالب بها إدارة مونبيليه والمقدرة بـ15 مليون أورو، حسبما كشفه موقع «سي أن أن تركيا» في تقاريره الصحفية الصادرة أمس، والتي أكد من خلالها أن نادي بيشكتاش يسعى للعب ورقة التحفيزات لانتداب بودبوز وإغرائه بالمشاركة في منافسة رابطة الأبطال الأوروبية الموسم القادم، بعدما حجز النادي مقعدا في نسختها القادمة، بعد فوزه بالدوري التركي الموسم الفارط، واستغلال رغبة صاحب 27 سنة في المشاركة فيها وخوض غمار «التشامبينزليغ» التي تسيل لعاب جميع اللاعبين، الذين يطمحون للتألق فيها وكسب مزيد من الخبرة والتجربة، فضلا عن رفع قيمتهم في سوق الانتقالات، وهو الأمر الذي يسعى نادي بيشكتاش لتوظيفه لإقناع اللاعب، خصوصا وأن النادي التركي يعتبر من بين الأندية القليلة التي ضمنت مشاركتها في رابطة الأبطال وتريد ضم بودبوز إضافة إلى إشبيلية الإسباني. الجدير بالذكر، أن بودبوز الذي قدم موسما استثنائيا مع مونبيلييه بعد تسجيله 11 هدفا الموسم الفارط في «الليغ1»، لم يستأنف لحد الآن تحضيراته مع ناديه الفرنسي استعدادا للموسم القادم، بسبب الإصابة التي تلقاها على مستوى الركبة، والتي ستبعده عن التدريبات إلى غاية منتصف شهر أوت القادم.