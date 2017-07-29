وفاق سطيف في سوسة.. عودة كنيش مرفوضة ومدافع الاتحاد بن يحيى يقترب

يكون وفاق سطيف قد وصل صبيحة اليوم إلى مدينة سوسة التونسية، للدخول في تربص تحضيري مغلق بتعداد متكون من 18 لاعبا من تشكيلة الأكابر، بسبب اضطرار خمسة لاعبين إلى البقاء في سطيف بسبب ارتباطهم بالدخول في تربص المنتخب المحلي في الأيام القادمة، ويتعلق الأمر بكل من جحنيط، بدران، زيتي، أمقران والمهاجم الشاب سعيدي، إضافة إلى الغياب الاضطراري لوسط الميدان الدولي الغابوني بسبب انشغاله بملف الحصول على تأشيرة العمل، والذي سيضيع التربص بنسبة كبيرة، وتأتي هذه الغيابات لتفسد حسابات الطاقم الفني في إنجاح التحضيرات، حيث لن يتمكن الطاقم الفني من ضمان انسجام الجدد مع القدامى، ويبقى الجانب البدني الهدف الوحيد الذي يصبو إليه الطاقم الفني، وتأجيل الجانب التكتيكي والتنظيمي إلى المرحلة القادمة، بعد عودة التعداد من تونس والتحاق السداسي بالتدريبات. في سياق متصل، اضطر الطاقم الفني للاستنجاد بـ4 لاعبين شبان لرفع عدد اللاعبين في التربص لإنجاح التدريبات. تجدر الإشارة إلى أن أمين المال في الإدارة سنساوي هو من ترأس الوفد رفقة المدير الإداري رشيد جرودي.

ماضوي يؤجل توقيعه وينتظر التعداد في تونس

لازال المدرب ماضوي لم يحسم مصيره بشكل نهائي مع فريقه، رغم التقائه بالرئيس حمّار نهاية الأسبوع، حيث تواجد ماضوي في مقر النادي لحظة توقيع المهاجم بن عياد من دون أن يرسم توقيعه، خاصة بعد أن أكدت مصادر موثوقة تلقيه عرضا من اتحاد العاصمة، رغم منحه الموافقة النهائية للرئيس حمّار الذي حقق كل شروط المدرب الذي ينتظر أن يرسم توقيعه في تونس، بعد أن غادر إلى مدينة سوسة أول أمس، ويبقى ينتظر التحاق التعداد لمباشرة العمل الميداني.

المدافع بن يحيى الأقرب لغلق القائمة

ينتظر أن يلتحق مدافع محوري اليوم أو غدا بمدينة سطيف، من أجل ترسيم توقيعه والالتحاق مباشرة بالتربص التحضيري في تونس، خاصة أن المدافع المحوري سيكون آخر لاعب سيوقع قبل غلق القائمة وضبط التعداد بشكل نهائي، حيث يدور حديث عن مدافع اتحاد العاصمة بن يحيى، الذي ينتظر قرار لجنة النزاعات للحصول على وثائق تسريحه، ويبقى الأقرب لخلافة كنيش، أو مدافع سريع غليزان قبلي.

أمادا يوافق على التجديد ويباشر التدريبات

توصّل وسط الميدان الملغاشي أمادا إلى أرضية اتفاق مع الإدارة لتجديد عقده، حيث كان قد رفض فكرة تخفيض الأجرة الشهرية، لكن وبعد فشل صفقة المهاجم الغابوني لانغوالاما قررت الإدارة تركيز جهودها على إقناع أمادا بالتجديد ومباشرة التدريبات التي حضرها اللاعب منذ حصة أمسية البارحة رفقة بقية عناصر التعداد، ويتجه الملغاشي إلى البقاء لفترة طويلة، حيث يوجد في الموسم الثالث على التوالي في سطيف.

كنيش غير مرغوب فيه والإدارة ترفض التحاق ناجي

أغلق الرئيس حمّار ملف المدافع المحوري الشاب كنيش نهائيا، حيث أصبح يرفض الاحتفاظ به حتى في حالة أبدى المدافع رغبته في البقاء، على غرار ما حدث مع زميله الحارس خذايرية، وجاء قرار حمّار بعد عودة كنيش أمس من فرنسا وفشله في الاختبارات التي خضع لها مع نادي تولوز. من جهة أخرى، ردّ المهاجم ناجي على اتصالات الإدارة، التي طالبته بالالتحاق بالتدريبات، لكنه طلب تأجيل التحاقه إلى غاية بداية تربص تونس، وهو ما رفضته الإدارة التي طالبته بالحضور إلى مدينة سطيف للمثول أمام لجنة الانضباط بسبب مقاطعته، للنظر في العقوبة، ثم الجلوس على طاولة المفاوضات، خاصة أن الإدارة تصر على تخفيض أجرته الشهرية قبل الحديث عن عودته للتدريبات، إضافة إلى أن الإدارة تدرس عددا من العروض لتحويله والاستفادة من عائدات تحويله، بعد أن ضمنت خدمات المهاجم بن عياد.

حمّار يوجه اهتمامه للفئات الصغرى تحسبا للموسم الجديد

كشف الرئيس حمّار لدى اجتماعه بمدربي الفئات الصغرى، لتنصيب المدربين لكل فئة، أنه سيولي اهتماما خاصا للفئات الصغرى بداية من الموسم المقبل، حيث أكد للمدربين أنه سيتابع كل كبيرة وصغيرة وسيحضر حتى إلى التدريبات مرة كل أسبوع لكل فئة، وعدم تضييعه أي مواجهة رسمية، مؤكدا أن الفريق سيكون أمام حتمية الرهان على المواهب الشابة في المستقبل، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها، حيث لم يعد قادرا على منافسة بعض النوادي في خطف أفضل الصفقات.

يترقب إعانة «جازي» لتسوية المستحقات بعد التربص

يترقب الرئيس حمّار، ومنذ لقائه بمسؤولي «جازي» في العاصمة، أين تم ترسيم توقيع العقد التمويلي للنصف الأخير من الموسم المنصرم، دخول مبلغ 5 ملايير إلى الحساب البنكي للفريق، حيث وعد القدامى ببداية تسوية أجورهم العالقة مباشرة بعد العودة من تربص تونس.

لانغوالاما لم يتفق ويغادر إلى بلده من دون رجعة

لم يتوصل الرئيس حمّار خلال المفاوضات إلى أرضية اتفاق مع المهاجم الغابوني لانغوالاما، بسبب رفض الأخير للمقترح المالي الذي عرضه عليه الرئيس، مما جعل المحادثات تصل إلى طريق مسدود ويغادر المهاجم إلى بلاده من ون رجعة، رفقة مواطنه الوسط الدفاعي أوبامبو، المنتظر أن يلتحق مباشرة بالتربص بعد إنهائه ترتيبات الحصول على تأشيرة العمل، وكان مناجير الثنائي في قمة الغضب بسبب عدم احتفاظ الإدارة بالمهاجم.