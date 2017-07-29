"نغيز": "الارهاق سبب الإقصاء وأعتذر عن تصرفات اللاعبين"

في ندوة صحفية نشّطها عقب المباراة، اعتبر "نغيز" أنّ فريقه لعب مباراة كبيرة رغم الخسارة، بالنظر للظروف التي تواجدت فيها التشكيلة قبل اللقاء، والتي أثرت حسبه في أداء عناصره: "فريقي عانى من متاعب بدنية، وبعض الغيابات وهو ما أثّر على أداءنا"، وأضاف: "حرصنا على التأمين الدفاعي، أملا في إحراز هدف، وهو ما تم بالفعل، المباراة اتسمت بالروح القتالية وكانت متساوية من الجانبين، لكن عودة الأهلي السريعة صعبت المهمة".

من جهة أخرى، حرص "نغيز" على تقديم اعتذاراته، على ما بدر من لاعبيه في هذه المواجهة: "أعتذر عن ما أظهره اللاعبون عقب نهاية اللقاء، ما حصل هو حماس من قبل اللاعبين، وتعبير عن حزنهم بعد الخسارة وتوديع البطولة ليس أكثر من ذلك"، كما لم يفوت مدرب النصرية الفرصة لتهنئة الأهلي ببلوغه الدور نصف النهائي للبطولة العربية.

وختم المدرب الوطني السابق حديثه، بتأكيد استفادة أشباله من خوض هذه البطولة العربية، في تكوين فريق شاب، واكتساب خبرة جديدة.



