"لبان": "حققنا الهدف المسطر في مشوار مونديالي طيب"

في حفل إستقبال نظمه والي العاصمة "عبد القادر زوخ" بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان، أبدى "لبان رضاه عن النتائج المحققة من طرف أواسط الخضر إثر بلوغ هؤلاء الدور الثاني، وصرّح لبان أمام الوزير "الهادي ولد علي" والإسباني "ميغيل روكا ماس" رئيس الإتحادية الدولية لكرة اليد، ورؤساء الوفود المشاركة: "أعتبر أنّ نخبتنا أدت مشوارا طيبا، وحققت الهدف المسطر مسبقا وهو المرور إلى الدور الثاني، حيث أدى لاعبونا مقابلات في القمة، في بطولة عالمية من هذا الحجم، وأبانوا عن قدرات كبيرة وحتى المباريات التي خسروها لم تكن بفارق أهداف كبير، رغم بعض النقائص، فعلى العموم الفريق كان في مستوى هذه الدورة".

ونقلت الإذاعة الجزائرية على لسان "لبان" تأكيده أنّ زملاء "عبدي" يمثلون نواة المنتخب الأول مستقبلا، مضيفا "نحن نعمل في إطار الإستمرارية، حيث نسعى ليكون أشبال المدرب غربي نواة المنتخب الوطني الأول في المستقبل القريب، وأدعو اللاعبين لمواصلة العمل بغرض تحسين مستواهم بهدف إفتكاك مكانة أساسية مع الأكابر، وهو هدفنا الرئيسي بعد المشاركة في هذه المنافسة العالمية".

وعن المدرب "رابح غربي"، أكد المتحدث أنه يأمل في مواصلة مشواره، موضحا أنّ عقده سينتهي غدا الأحد، وسيجتمع به من أجل تقييم عمله وتقرير مصيره في الأيام المقبلة.

وحقق الخضر المركز الـ 14 في المونديال الحالي بعد انهزامهم أمام الأرجنتين (20-21).