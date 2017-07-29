مارادونا يتربع على عرش أساطير الكرة لكل الأوقات

عبر صفحتها الرسمية في شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر"، نشرت مجلة "فور فور تو" البريطانية قائمة ضمت أسماء 100 من أساطير الساحرة المستديرة عبر التاريخ، تصدرها بطل مونديال المكسيك 1986 "مارادونا"، وتلاه مواطنه (البرغوث) "ليونيل ميسي".

وعلقت مختلف العناوين الصحفية، أنّ "مارادونا" كسب الرهان أمام مواطنه "ميسي"، في التربع على عرش أفضل اللاعبين عبر التاريخ في التصنيف الجديد للمجلة الشهيرة، ويظلّ سجّل نجم برشلونة يفتقر إلى التتويج بكأس العالم التي لم تزيّن خزائنه إلى حد الآن، وسط سلسلة التتويجات الفردية والجماعية.

واللافت، أنّ "ميسي" تقدم على العديد من أساطير الكرة، على غرار البرازيلي "بيليه" الذي حل ثالثا، والهولندي الراحل "يوهان كرويف" الذي احتل المركز الرابع، أما النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" فجاء في الصف الخامس.



