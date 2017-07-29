"ليستر" يتمسك بـ "محرز" ويرفض إغراءات روما

ألمح المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، مونشي، إلى أنّ العرض المقدّم لــ"ليستر" بخصوص محرز قد يكون الأخير، موضحا أنه لا يركّز على لاعب واحد فقط، وقال مونشي في تصريحات صحفية على هامش تقديم اللاعب الجديد "هيكتور مورينو": "نحن لا نعمل على اسم واحد فقط، لدينا العديد من الخيارات، وقضية محرز أصبحت عامة ولكن الأسماء الأخرى ليست كذلك"، وأضاف: "لقد قدمنا عرضين، وأعتقد أن العرض الثاني كان عادلا ثم توقفنا، لا توجد أي نسب مئوية، إما أن تحصل على الصفقة أم لا"، وتابع قائلا: "محرز واحد من خياراتنا، لكنه ليس الوحيد، وربما سيكون هذا العرض الأخير لأننا نقوم بتقييم خيارات أخرى".

من جانبه، أكد "كريغ شكسبير" مدرب الثعالب، أنه سيعتمد دائما على "محرز" ما دام أنه لم يتلق أي إشعار من الإدارة، مضيفا أنه ليس على علم بالعرض الثاني لروما، ويشارك حاليا "محرز" ومواطنه "سليماني" في المباراة الودية أمام "ولفرهامبتون".

ويبدو أنّ إدارة "ليستر" تمانع التخلي عن اللاعب الجزائري، بدليل رفضها العروض المقدمة من روما الإيطالي، مما سيجبر "محرز" على البقاء مع "الثعالب" لموسم آخر، رغم أنّه عبّر عن رغبته في الانتقال إلى فريق آخر هذا الصيف.

في المقابل، يبقى المدرب الفرنسي "آرسن فينغر" يتابع من بعيد، ومن دون أن يتقدم بأي عرض رسمي رغم ضغط أنصار "المدفعجية".