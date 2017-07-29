بالفيديو.. موسوني: "حناشي مجنون وسيقود الشبيبة إلى الهاوية"

حسب ما صرح به موسوني لتلفزيون "النهار"، فقد شدّد على أنّ شبيبة القبائل أصبحت "رهينة" بين يدي "حناشي"، وقال إنّ الأخير "فقد الأهلية العقلية لقيادة فريق بحجم الشبيبة"، وتابع: "على الرئيس دفع مستحقاتنا المالية أنا ورحموني قبل الحديث عن إقالتنا، وليس من حقه الحديث بهذه الطريقة عنا".

وكشف المهاجم السابق لشبيبة القبائل، اتحاد العاصمة واتحاد البليدة عن السبب الحقيقي – حسبه - الذي أدى إلى تنحيته رفقة رحموني: "لقد قطعنا الطريق أمام العديد من الانتهازيين الذين يحيطون بالرئيس من أجل أكل أموال الشبيبة، وهؤلاء الأشخاص هم من حرضوا حناشي على تنحيتنا".

ووصف موسوني الوضعية التي تعيشها الشبيبة حاليا بــ "الكارثية"، مضيفا: "حناشي رفض مقابلتنا، والقرار الذي اتخذه بشأننا سيسبب له العديد من المشاكل، حناشي فقد قواه العقلية وأصبح مجنونا، أخذ الشبيبة كرهينة لديه وسيقودها إلى الهاوية".