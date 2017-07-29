"إفتيسان" يعود إلى تدريب اتحاد الحراش

يذكر أن مسؤولي اتحاد الحراش شرعوا في التفاوض مع المدرب "عبد الرحمان مهداوي" من أجل تولي قيادة الجهاز الفني، لكن كل شيء توقف بعد أن قرر يونس إفتسيان العودة إلى فريقه.

وأبرم اتحاد الحراش العديد من التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ركز كثيرا على لاعبي الخبرة في صورة "سفيان خليلي"، "أرسلان شكيب مازاري"، "عبد الكريم نمديل"، "رفيق معزوزي" و"حاج بوقش".

ويستعد أصحاب الزي الأصفر والأسود للسفر إلى تونس، لإقامة معسكر إعدادي هناك، تحضيرا للموسم الكروي الجديد الذي سينطلق بين يومي 25 و26 أوت المقبل.