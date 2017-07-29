أشبال اليد الجزائرية لكتابة تاريخ جديد في جورجيا

أياما بعد المشاركة المشرفة لأواسط الخضر في مونديال (أقل من 21 عاما) المتواصل بالجزائر، يراهن أشبال الكرة الصغيرة الجزائرية على كتابة تاريخ جديد حين يخوضون الموعد الجورجي.

ووجّه المدرب الوطني "كريم بشكور"، الدعوة إلى 24 لاعبا من مختلف الأندية الوطنية، على غرار "وليد عمور"، "عبد الجليل زنادي"، "محمد رضا طوبالي"، وغيرهم.

للإشارة، سيفتتح صغار الخضر المغامرة الجورجية في الثامن من أوت الداخل، حيث سيواجه رفقاء "رحماني بلوصيف" منتخب البلد المنظم في افتتاح المجوعة "ب" التي تضم كل من ألمانيا، اليابان، إيسلندا والشيلي.

وتبقى الآمال معلقة على نخبة أقل من 19 عاما لتحقيق مركز مشرف، وبلوغ أدوار متقدمة في جورجيا.