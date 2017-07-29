عمراني: «عودة بن عيادة ستفيد الفريق وأتمنى الاتفاق مع ميباراكو سريعا»

من المنتظر أن يواجه شباب قسنطينة مولودية بجاية سهرة اليوم، بمركب حمام بورقيبة، في ثاني ودية بعد لقاء الاتحاد الرياضي المنستيري، الذي انتهى بتفوق السنافر بهدف دون رد. إلى ذلك، أعرب مدرب الفريق عبد القادر عمراني، عن ارتياحه الشديد بتقدم التحضيرات وتجاوب اللاعبين مع برنامج العمل المسطر من طرف الطاقم الفني المساعد، خاصة وأن هذه المرحلة خصصت للعمل البدني أكثر، قائلا في هذا الصدد: «التحضيرات تسير في ظروف جيدة، فالجميع راضٍ عن البرنامج الذي يقوم به المحضّر البدني خالد قريون، فهو يقدم عملا ممتازا سنرى ثماره مع مرور الوقت»، وقال عمراني حول قضية بن عيادة: «بن عيادة قطعة أساسية في تشكيلة شباب قسنطينة، فهو يمتلك مهارات عالية وتواجده سيفيد الفريق كثيرا، كما أتمنى في نفس الوقت الاتفاق سريعا مع المدافع ميباراكو لأنه سيشكل ثنائيا جيدا رفقة بن عايدة في محور الدفاع ».

اللقاءات الودية ستفيدنا كثيرا لإدماج الجدد في التشكيلة»

وأضاف ذات المتحدث أن الإكثار من اللقاءات الودية جد مفيد للفريق وله شخصيا، وهذا لأجل التعرف أكثر على العناصر الجديدة، حيث قال: «نحن نحاول برمجة أكبر عدد من المباريات الودية خلال هذا التربص أو في التربص الثاني الذي سيقام بمدينة البليدة، أين سنخوض لقاءين وديين، وقبلهما لقاء آخر أمام مولودية العلمة بملعب بن عبد المالك، كما أننا سننهي التحضيرات بمباراة ودية في ملعب حملاوي قبل أيام قليلة فقط عن مباراة النصرية، ويبقى الهدف من هذه البرمجة هو إدماج المستقدمين الجدد في التشكيلة والتعرف على طريقة لعبهم من أجل استغلالهم كما يجب».

التعداد أحسن بكثير من الموسم الماضي وسنسعى لإسعاد الأنصار»

وبخصوص التعداد، أكد عمراني أنه التعداد الحالي أحسن بكثير من تعداد الموسم المنصرم، حيث قال: «ما يمكن تأكيده أن تعداد الموسم الحالي أحسن بكثير من تعداد الموسم الماضي، فلدينا مجموعة جيدة والظروف التي تسود التربص خير دليل، أضف إلى ذلك التخلص من اللاعبين كبار السن، فمعدل العمر بات صغيرا، وهذه نقطة جد إيجابية، الشبان الحاليون لديهم ما يقدمونه وهدفنا إسعاد الأنصار».