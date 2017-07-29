«زطشي أدار ظهره لفريقنا لأننا من الجنوب وسنطلب اللعب في البطولة التونسية»

فتح رئيس نادي تضامن سوف، الناشط في قسم ما بين الرابطات، جعفر بوروبة، النار على رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زظشي، عقب القرار المجحف في حق فريقه، بعد رفض المكتب الفدرالي للفاف مؤخرا صعود نادي تضامن سوف إلى القسم الثاني هواة وإعادته فريقي بومرداس والقبة رغم سقوطها رياضيا، مما يعني أن فريق تضامن سوف يحق له الصعود كأحسن فريق ثانٍ في المجموعات الأربع في ما بين الرابطات، وقال جعفر بوروبة في تصريحه لـ«النهار»: «فريقنا مستهدف ونعلن رسميا انسحابنا من كل المنافسات التي تشرف عليها هيئة زطشي، التي أدارت ظهرها للفريق، لأنه ينتمي إلى الجنوب». مؤكدا في الوقت نفسه أن التضامن السوفي بإمكانياته المادية واللوجستية يعد أفضل من فرق عريقة وتحمل صفة الاحتراف، كونه فريقا يمتلك ملعبا خاصا به ولديه فندق ومركز تجاري ومقر راق وحافلة خاصة، وهو ما لا تمتلكه عدة نوادي محترفة، وأضاف رئيس نادي التضامن السوفي: «إدارة الفريق تدرس وبكل جدية طرح اللعب في البطولة التونسية كفريق ضيف في حالة لم يتم إنصافنا»، وهو طرح دعا إليه أنصار الفريق، والانسحاب الرسمي من البطولة التي لم تنصفهم فيها «الفاف»، داعين مسؤولي الفريق إلى التوجه للعب في البطولة التونسية كفريق ضيف، في ظل هذا الظلم القائم على فريقهم، كما طالب أنصار فريق التضامن السوفي بتحويل الملعب إلى مزرعة لإنتاج البطاطا لدعم الاقتصاد الوطني إلى حين رحيل من يسير كرة القدم الجزائرية، وتضييع الفرصة على أبناء المنطقة اللعب وممارسة الرياضة الأكثر جماهرية، وأضاف رئيس نادي التضامن السوفي: «مع بزوغ شمس الأحد ستصل أربع حافلات معبأة بالأنصار وسوف تغلق مقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي أصبحت ملكية لزطشي وحاشيته، ولن تفتحه حتى يتم منحهم حقهم المهضوم»، مطالبا الوزير الأول بالتدخل لرفع «الحڤرة» عن أبناء الوادي .