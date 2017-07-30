سيديبي يرفض التوقيع.. يحرج قاسي السعيد والإدارة تؤخر التربص لـ3 أيام

رفض اللاعب المالي، سومايلا سيدبي، أمس، التوقيع لمولودية الجزائر، التي تملك إدارتها أوراق تسريحه بعد دفعها لمبلغ 1.5 مليار سنتيم لنظيرتها من مولودية بجاية مؤخرا، مما جعل توقيعه يتأجل مرة أخرى، بعدما كان مقررا في الساعات السابقة، ليضع بذلك مسؤولي العميد وعلى رأسهم المدير الرياضي العام، قاسي السعيد كمال، في موقف محرج، ويورطه أكثر خصوصا بعد تأكيد هذا الأخير مرارا وتكرارا على ضمانه لخدمات المدافع المالي بصفة رسمية، بعد حصوله على أوراق تسريحه، رغم أن اللاعب كان قد وقّع في وقت سابق على عقد مع اتحاد الجزائر، حيث تفاجأ مسؤولو المولودية، مساء أمس، بحضور شقيق اللاعب الذي يعتبر وكيل أعماله، لمقر النادي بالعاشور، من أجل طلب أوراق تسريح أخيه وتأكيده على رفضه ورفض المعني بالأمر الانضمام للمولودية، احتجاجا على الطريقة التي تعاملت بها إدارة «الموب» معه في قضية تسريحه وحرمانه من أجوره العالقة ووضعها بنودا لم يوافق عليها، من جهة، ولعدم اقتناعه بالأجرة الشهرية التي عرضتها عليه إدارة المولودية، خصوصا وأنها أقل مما كان سيتقضاه في حال التحاقه بسوسطارة. هذا وكشفت مصادر مطلعة لـ«النهار»، أمس، أن سيديبي يرفض جملة وتفصيلا حمل ألوان المولودية ويصر على اللعب لاتحاد الجزائر، بعد اختياره وجهته سابقا ورغبته في اللحاق بزملائه السابقين في «الموب» الذين ضمهم الاتحاد، في انتظار معرفة الجديد خلال الساعات القليلة القادمة، وما ستحمله قضية سيدبي الذي حاول قاسي السعيد حلها بشتى الطرق، مساء أمس، وإنهاء تفاصيلها قبل 48 ساعة من غلق أبواب الميركاتو الصيفي.

من جهة أخرى، علمت «النهار» أن إدارة المولودية قد تتجه لتأخير موعد انطلاق التربص الصيفي التحضيري، الذي كانت قد حددته في وقت سابق بداية من الفاتح في أوت، وفي أوروبا بنسبة كبيرة بعدما صرح قاسي السعيد خلال الندوة الصحفية التي عقدها، مؤخرا، أنه سيجرى بنسبة 80 % في إيطاليا، وبالتحديد في روما، حيث ينتظر أن يتم تأخيره لمدة ثلاثة أيام على الأقل مع احتمال نقله نحو تركيا أو مكان آخر، وذلك بسبب عدم إنهاء مسؤولي العميد جميع الترتيبات الإدارية، على غرار التأشيرات والأمور اللوجيستيكية من جهة، ولتأخرها كثيرا في تعيين مدرب رئيسي للفريق، وهو الأمر الذي قد يعرف الجديد خلال الساعات القليلة القادمة.

هذا وأجرت تشكيلة المولودية، مساء أمس، ثاني حصة تدريبية لها هذا الموسم، بغابة بوشاوي، عرفت حضور المدرب المساعد رفيق صايفي رغم ارتبطاته بتربص الفاف للحصول على شهادة تدريبية «كاف ب«، وذلك بعد تدخل مسؤولي المولودية لحل المشكل وإنقاذهم من ورطة حقيقية وترك التشكيلة من دون مدرب يشرف على التحضيرات التي ستنقل بداية من اليوم إلى المدرسة العليا للفندقة بعين البنيان. هذا وحضر صديقي بالزي المدني إلى التدريبات، فيما تم منع مقداد من التدريبات رغم أنه كان قد شرع فيها، إلى غاية تسوية وضعيته .

المهاجم النيجيري «إيمينغار بارناباس» خامس المستقدمين في المولودية

وقّع، مساء أمس، المهاجم النيجيري «إيمينغار بارناباس» بصفة رسمية على عقد مع مولودية الجزائر في مقر الفريق بالعاشور، وذلك بعد اتفاقه مع المدير الرياضي العام، كمال قاسي السعيد على جميع التفاصيل والأجرة الشهرية، ليكون بذلك خامس المستقدمين في بيت «العميد» خلال «الميركاتو» الصيفي، بعد كل من بالغ، بولخوة، المؤذن وبن دبكة، في انتظار الفصل في قضية «سيديبي».