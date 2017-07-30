المناجير الكاميروني «لوي» يشترط ضمّ المهاجم لانغوالاما أو فسخ عقد أوبامبو

أكدت مصادر موثوقة أن المناجير الكاميروني «لوي»، وكيل أعمال الثنائي الغابوني أوبامبو ولانغوالاما، قد تحدث إلى رئيس وفاق سطيف حسان حمّار، من مكان تواجده في العاصمة رفقة الثنائي، وطلب فسخ العقد الذي وقّعه الوسط الدفاعي أوبامبو، مشترطا ضم المهاجم لانغوالاما مثلما تم الاتفاق عليه منذ فترة، حيث كان حمّار قد اتفق معه على ضمّ اللاعبين معا، مؤكدا أن مهاجمه ضيع عدة عروض وسارع إلى فسخ عقده مع الرجاء البيضاوي من أجل الوفاق، وأضافت ذات المصادر أن الثنائي ضيع رحلة العودة إلى بلده أول أمس، وبقي يترقب ما ستؤول إليه الأمور، بين توقيع المهاجم أو فسخ عقد الوسط الدفاعي .

حمّار يعرض على ناجي الانتقال إلى بلوزداد

التقى الرئيس حمّار، صبيحة أمس، بالمهاجم رشيد ناجي، في أول لقاء بين الرجلين منذ نهاية الموسم المنصرم، حيث أبلغه صراحة برغبة الإدارة في تحويله، وحسب مصادرنا فقد قدم الرئيس حمّار عدة عروض وصلت المهاجم، أهمها عرض شباب بلوزداد، بعد أن تلقى الرئيس حمّار اتصالا من بوحفص، الذي طلب ورقة تسريح المهاجم، حيث لم يرد المهاجم ناجي في نفس الاجتماع وطلب مهلة قصيرة للتفكير، خاصة أن موعد انتهاء آجال التحويلات على الأبواب.

ويحيط المفاوضات مع ماضوي بسرية تامة

يحرص رئيس وفاق سطيف، حمّار، على السرية التام بخصوص المفاوضات التي يجريها مع المدرب ماضوي، ومن أجل عدم التأثير على سير المفاوضات، فضّل من البداية الترويج لتوقيع المدرب على عقد لأربعة مواسم، رغم أن ماضوي حر من أي التزام، وهو السبب الذي جعله يتأخر في الإشراف على التدريبات مع انطلاق التحضيرات إلى غاية تلبية بعض من شروطه، كما يرفض الرئيس حمّار الخوض في الشروط التي طرحها المدرب تخوفا من أي فتنة داخل التعداد، خاصة أن شرطا مثل رحيل جابو ورفضه العمل إلى جانب زرڤان في حالة الكشف عنه سيضر كثيرا باستقرار التشكيلة.

الخماسي الدولي يتدرب مع الآمال وينتظر تربص «الخضر»

واصل الخماسي الدولي إجراء التحضيرات من دون انقطاع، بعد مغادرة التعداد إلى تونس، حيث انضم إلى تربص الآمال تحت إشراف المدرب الجديد فيصل صفيح، إلى غاية موعد دخول التربص مع المنتخب المحلي يوم 3 أوت القادم، وكان بدران، زيتي، أمقران، جحنيط وسعيدي قد حرموا من حضور تربص فريقهم بسبب ارتباطهم بتربص المنتخب والتحضير لمواجهة المنتخب الليبي.

الطاقم الفني يكثف حجم العمل بداية من اليوم

يباشر الطاقم الفني التحضيرات الجادة الخاصة بالجانب البدني بداية من اليوم، حيث برمج حصتين يوميا، صباحية ومسائية، على مستوى المركز التدريبي، وكان التعداد قد اكتفى بعد الوصول أمس ببرمجة حصة استرخائية تحت إشراف المدرب ماضوي، وبحضور المحضر البدني بوجنان والمدرب المساعد زرڤان، على أن يتواصل العمل المكثف طيلة أيام التربص، في انتظار إجراء أول مواجهة ودية أمسية الخميس القادم 3 أوت.

الثنائي الشاب عطو وبوسيف لإكمال قائمة 18 لاعبا

اضطر الطاقم الفني إلى إضافة ثنائي الآمال بوسيف وعطو، لإكمال قائمة 18 لاعبا في تربص تونس الذي ينطلق اليوم، بعد الغيابات العديدة بسبب ارتباط خمسة أساسيين بتربص المنتخب المحلي، إضافة إلى غياب الغابوني أوبامبو وعدم التحاق المهاجم ناجي، في انتظار ضم مدافع محوري، حيث كان العدد 16 لاعبا قبل أن يستنجد الطاقم الفني بالثنائي الشاب.

مواجهة النجم الساحلي غدا الإثنين بملحق الملعب الرئيسي

تلعب تشكيلة وفاق سطيف أول مواجهة ودية خلال تربص تونس أمسية غد الإثنين، أمام النجم الساحلي التونسي، الذي يدخل تربصا مغلقا في مدينة طبرقة، في مباراة ستجرى على أرضية الملعب الملحق للملعب الرئيسي لمدينة سوسة، حيث سيشرك الطاقم الفني كامل العناصر خاصة أن الهدف من المباراة هو تحسين الجانب البدني، حيث سيجري التعداد حصة تدريبية في الصبيحة ساعات قليلة قبل موعد المباراة، في انتظار إيجاد منافسين للتباري وديا أيام 6، 9 و14 أوت القادم، قبل العودة إلى أرض الوطن.

جرودي لم يلتحق ويغيب لأول مرة

لم يرافق المدير الإداري رشيد جرودي الوفد إلى تونس، بعد أن اضطر إلى البقاء من أجل إنهاء الملفات الإدارية للاعبين قبل إيداعهم على طاولة الرابطة المحترفة، من أجل تأهيلهم، ليغيب جرودي لأول مرة عن سفريات الفريق بعد أن ظل يرأس الوفد طيلة المواسم الفارطة، سواء خلال التربصات أو خلال المباريات الإفريقية، وقد عوضه أمين المال سنساوي.