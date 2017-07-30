تربص مغلق ينطلق في «نيو داي» ولا استقدامات مقنعة قبل 48 ساعة عن نهاية الميركاتو!

شرع شباب بلوزداد، أمس، في التربص التحضيري الأول الذي قرر إقامته لمدة أسبوع داخل الوطن استعدادا لانطلاق الموسم الجديد والاستحقاقات القادمة التي تنتظر الفريق، الذي سيلعب على 5 جبهات، حيث دخل أبناء لعقيبة في تربص مغلق بفندق «نيو داي» الواقع في حسين داي، الذي استقرت عليه إدارة الرئيس محمد بوحفص في آخر اللحظات، أين سيقيم الفريق إلى غاية يوم الخميس، على أن يتدرب في ملعب 20 أوت بالعناصر وبعض الأماكن القريبة في العاصمة، على غرار ملعب الحماية المدنية بالدار البيضاء، أين تدربت التشكيلة، مساء أمس، وذلك بعدما قرر الطاقم الفني بقيادة الصربي إيفيكا تودوروف ومساعده صابر بن سماعين، رفع وتيرة التحضيرات وفق برنامج العمل المسطر في الشطر الثاني من التحضيرات، أين سيتدرب الفريق طيلة أيام التربص صباحا ومساء، على أن تختتم التحضريات بمباراة ودية أمام الآمال يوم الخميس المقبل، الذي يصادف ختام التربص الأول. هذا ورغم أن الفريق شرع في الأمور الجدية، إلا أن الإدارة لم تنه بعد عملية الاستقدامات التي أحدثت جدلا كبيرا في بيت النادي بسبب الأخطاء الكثيرة التي وقعت فيها الإدارة وتعاملها بعشوائية مع ملفّ الانتدابات، بعد تسريحها سريعا عنصرين تم استقدامهما في بداية الميركاتو الصيفي، ويتعلق الأمر بالمدافع المحوري بوراوي ووسط الميدان الدفاعي لعباني، وهما اللاعبان اللذان طالب الطاقم الفني بتسريحما لنقص المستوى الفني بالنسبة للأول وعدم حاجة الفريق لخدمات الثاني، بسبب وجود لاعبين أفضل منه في منصبه، حيث تبحث إدارة الرئيس بوحفص عن التعاقد مع مهاجم صريح ومدافع حر لإنهاء الاستقدامات، بعد ضمانها ثمانية صفقات كاملة (سالمي، بوشار، زناسني، قاسم سفيان، أحميدة، عايشي، سامر، سايح)، في انتظار التوقيع للموريطاني عبد الله سي، الذي نال إعجاب تودوروف، كما أن الاستقدامات التي قام بها بوحفص لم تقنع الأنصار، ولا يعوّل عليها إن أرادت الإدارة حقا اللعب على خمس جبهات، كما ظل يصرح الرئيس في كل مرة. هذا وعلمت «النهار» من مصادر موثوقة من داخل البيت البلوزدادي، أمس، أن بوحفص قرر بيع عقد هداف الفريق أمين حامية، الذي مازال يمتد إلى غاية جوان 2019، وذلك في حالة استقدامه لمهاجم جيد، بسبب عدم تركيز اللاعب على مشواره مع الشباب وبقاء تفكيره منصبا في أمور أخرى لا علاقة لها بالفريق، خصوصا وأنه مازال يخضع للعلاج ولم يستأنف التدريبات مع التشكيلة. وفي سياق منفصل، مازالت لم تتضح بعد الرؤية بخصوص التربص التحضيري الثاني، الذي تحدثت الإدارة عن إجرائه خارج البلاد، سواء في المغرب أو تونس، والمنتظر أن يباشره الفريق يوم 6 أوت القادم على أقصى تقدير، وذلك بعد أن لم تقم الإدارة لحد أمس، باختيار مكان إقامته أو حجز تذاكر السفر لشد الرحال نحو البلد الذي سيحتضنه .

اللاعبون ينتظرون تسوية مستحقاتهم المالية والمولودية توافق على إعارة الشاب برامكي

ينتظر لاعبو شباب بلوزداد، سواء الجدد أو القدامى، تسوية مستحقاتهم المالية العالقة، والتي وعد الرئيس بوحفص بتسويتها في أقرب الآجال من دون أن يفعل ذلك على أرضية الواقع، حيث علمت «النهار» من مصادرها الموثوقة، أن لاعبي الشباب لا يفوّتون أي فرصة تتاح لهم للحديث إلى مسؤولي الفريق واستفسارهم عن مصير أموالهم، بعدما عجزوا عن إيصال رسالتهم للرئيس بوحفص، الذي غاب عن الأنظار مؤخرا لكثرة انشغالاته بالأمور الإدارية الخاصة بالفريق بالدرجة الأولى، حسبه. من جهة أخرى، وافق مسؤولو إدارة مولودية الجزائر، على تحويل صانع الألعاب الشاب، أمين برامكي، للشباب على شكل إعارة لمدة موسمين، ليكلل طلب وإلحاح بوحفص على خدماته في المدة الأخيرة بالنجاح.