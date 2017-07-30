إسبانيا تتأهل الى النهائي بفوزها على ألمانيا في مونديال اليد

تأهل المنتخب الاسباني لكرة اليد لاقل من 21 سنة، الى نهائي مونديال 2017 لهذه الفئة بعد فوزه على ألمانيا بنتيجة (26- 21)، لحساب نصف نهائي هذه المنافسة اليوم السبت، بقاعة حرشة حسان، بالجزائر العاصمة.

وبهذا تلتقي إسبانيا بالدنمارك في اللقاء النهائي المقرر يوم غد الاحد (18:00) بنفس القاعة.

وكانت الدنمارك قد قازت في نصف النهائي الاول على فرنسا، حاملة اللقب، بنتيجة (36-35) اليوم السبت، ايضا بقاعة حرشة حسان.

ولم يسبق لاسبانيا وأن توجت باللقب العالمي، لكنها شاركت في خمس نهائيات من قبل، حيث ستشارك في سادس نهائي لها هذه المرة.

في حين سبق للدنمارك وأن تحصلت على اللقب العالمي ثلاث مرات في تاريخها (1997، 1999 و2005).