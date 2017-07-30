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"عمروش" لـ "النهار أون لاين": "سأدرب أوغندا وعرض الكناري غير جاد"

نشر يوم 2017/07/30 718 0 يونس رزيق "عمروش" لـ "النهار أون لاين": "سأدرب أوغندا وعرض الكناري غير جاد"
أكد المدرب الجزائري "عادل عمروش"، اليوم الأحد، إنّه سيشرف على العارضة الفنية للمنتخب الأوغندي لكرة القدم خلفا للمدرب الصربي "ميلوتين سريدويفيتش" الذي أعلن إستقالته من تدريب "الرافعات" بسبب عدم تقاضيه أي مستحقات منذ عدة أشهر.

في تصريح خص به "النهار أون لاين"، قال "عمروش" أنه سيشرف بنسبة 95 % على المنتخب الأوغندي بعد توصله لإتفاق مع مسؤولي إتحاد هذا البلد لخلافة "سريدوفيتش".
وفنّد الناخب السابق للمنتخب الكيني الأخبار التي ربطته بنادي "شبيبة القبائل"، مؤكدا تلقيه إتصالات غير رسمية من طرف بعض مقربي الرئيس "محند شريف حناشي"، والتي وصفها بــ "غير الجادة"، بما أنها لم تكن من طرف الرجل الأول في الكناري.
وفي حال إشراف "عمروش "على الأوغنديين، فإنه سيصطدم في أولى خرجات بفراعنة مصري في مواجهتي نهاية أوت ومطلع سبتمبر ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا

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