بوطاجين لـ"النهار أون لاين": "لا يمكن إرغام سيديبي على اللعب في العميد"

في إتصال هاتفي مع "النهار أون لاين"، تحدث المحامي المختص في القضايا الرياضية "بوطاجين" عن قضية "سيديبي" الذي رفض التوقيع لمولودية الجزائر، رغم أن الأخيرة تملك أوراق تسريحه إثر دفعها 1.5 مليار سنتيم لنظيرتها البجاوية مؤخرا، رغم أنّ اللاعب وقّع في وقت سابق على عقد مع اتحاد الجزائر.

وأوضح "بوطاجين": "ما دام سيديبي لم يمض على أي وثيقة في مولودية الجزائر، فإنّ اللاعب لا يزال ملكا لمولودية بجاية، الذي يتحكم في مصير اللاعب قبل 24 ساعة عن غلق فترة التحويلات الصيفية".

هذا ولا تزال قضية المهاجم المالي تؤرّق "كمال قاسي السعيد" الذي فشل في كل مساعيه خلال الأسبوع الأول من رئاسة الفريق، فبعد ضياع صفقة المدربين "حسن شحاتة"، و"عبد الحق بن شيخة"، بالإضافة إلى ضياع صفقة اللاعب "سومايلا سيديبي