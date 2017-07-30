أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

بوطاجين لـ"النهار أون لاين": "لا يمكن إرغام سيديبي على اللعب في العميد"

نشر يوم 2017/07/30 2056 0 يونس رزيق بوطاجين لـ"النهار أون لاين": "لا يمكن إرغام سيديبي على اللعب في العميد"
أوضح المحامي والإعلامي "مراد بوطاجين"، اليوم الأحد، أنّ المهاجم المالي "سومايلا سيديبي" بإمكانه اللعب في نادي "إتحاد العاصمة" لكرة القدم، ما دام أنه لم يمض على أي وثيقة تربطه بـ "مولودية الجزائر"، بالرغم من شراء العميد عقد اللاعب من فريقه السابق "مولودية بجاية".

في إتصال هاتفي مع "النهار أون لاين"، تحدث المحامي المختص في القضايا الرياضية "بوطاجين" عن قضية "سيديبي" الذي رفض التوقيع لمولودية الجزائر، رغم أن الأخيرة تملك أوراق تسريحه إثر دفعها 1.5 مليار سنتيم لنظيرتها البجاوية مؤخرا، رغم أنّ اللاعب وقّع في وقت سابق على عقد مع اتحاد الجزائر.
وأوضح "بوطاجين": "ما دام سيديبي لم يمض على أي وثيقة في مولودية الجزائر، فإنّ اللاعب لا يزال ملكا لمولودية بجاية، الذي يتحكم في مصير اللاعب قبل 24 ساعة عن غلق فترة التحويلات الصيفية".
هذا ولا تزال قضية المهاجم المالي تؤرّق "كمال قاسي السعيد" الذي فشل في كل مساعيه خلال الأسبوع الأول من رئاسة الفريق، فبعد ضياع صفقة المدربين "حسن شحاتة"، و"عبد الحق بن شيخة"، بالإضافة إلى ضياع صفقة اللاعب "سومايلا سيديبي

 

 

 

 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا