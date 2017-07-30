بالفيديو.. محرز يرفض الرد على مشجع إيطالي

أظهر مقطع فيديو، تم تداوله عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، تهافت العديد من محبي اللاعب الأفضل في القارة السمراء للسنة الماضية حول "محرز" للحصول على صور وتوقيعه على الأوتوغرافات، وفي المقابل كان المشجع الإيطالي يصور الفيديو ويسأل محرز بالتزامن عما إذا كان سينضم إلى "روما" هذا الصيف.

وتجاهل محرز سؤال المشجع الإيطالي، ولم يرد عليه في إشارة واضحة إلى عدم رغبته الإنضمام إلى نادي "الذئاب"، وهذا بعد المباراة الودية التي خاضها "ليستر" أمس السبت أمام "ولفرهامتون" التي انتهت بفوز الأخير.

وأوردت عدة تقارير صحفية إيطالية اليوم الأحد، أنّ المدير الرياضي لنادي روما "مونشي" منح إدارة الثعالب مهلة لمدة أسبوع، للرد نهائيا على طلب فريقه المتمثل في شراء "محرز" بعدما عرضوا 38 مليون أورو، حيث كان الرئيس التايلاندي قد رفض كل العروض.

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