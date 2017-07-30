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واست هام يجهّز 15 مليون أورو لحسم صفقة بودبوز

نشر يوم 2017/07/30 471 0 كريم.تيغرمت واست هام يجهّز 15 مليون أورو لحسم صفقة بودبوز
يستعد مسؤولو نادي "واست هام" الإنجليزي لكرة القدم، لتقديم عرض رسمي بقيمة 15 مليون أورو، لنظرائهم من نادي "مونبوليية الفرنسي، بغرض حسم صفقة الدولي الجزائري "رياض بودبوز".

عادت إدارة المطارق، لإبداء إهتمامها مجددا بخدمات "بودبوز"، بعد فشل فريق "بيليتش" في التوصل إلى إتفاق نهائي مع إدارة "مونبولييه" بسبب المطالب المالية، وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن إستعداد النادي الإنجليزي لتقديم 15 مليون أورو، سعيا منها لإقناع "مونبولييه" للتخلي عن صاحب القدم اليسرى السحرية. 
في السياق ذاته، كشفت الصحافة البريطانية أن المدرب الكرواتي "سلافان بيليتش"، يبقى مصمما على ضمّ يساري الخضر إلى المطارق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وتأكيده على أنّ الإصابة التي تلقاها رياض في الفترة الأخيرة لم تثني من عزيمة المدافع الكرواتي السابق لضمّ أحد أحسن الممررين بأوروبا في الموسم الأخير.    
ويتواجد "بودبوز" حاليا في فترة نقاهة، بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الأربطة خلال تدريبات "مونبولييه"، والتي ستبعده عن الملاعب إلى غاية منتصف شهر أوت الداخل.

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