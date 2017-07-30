بن زية: "نحن جاهزون ويمكننا لعب الأدوار الأولى"

في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لـ "ليل"، اعتبر "بن زية" الفوز المحقق أمام رين، والأداء الذي قدمته التشكيلة في هذه المباراة، دليل على جاهزية الفريق لدخول قوي في بطولة الرابطة الفرنسية الأولى، وذكر "بن زية": "سعيد للطريقة التي حققنا بها الفوز على رين، أظن أننا قدمنا عرضا جيدا والأمور تسير بشكل جيد".

وأضاف "بن زية": "عانينا في البداية لشعورنا بالتعب، وكنا بحاجة لبعض الوقت لخوض المباراة، حيث لعبنا بطريقة أفضل في الشوط الثاني، وسنلحق الضرر بالفرق الأخرى لو نلعب دائما بالأداء نفسه".

وأشاد اللاعب السابق لنادي ليون، بالمدرب الأرجنتيني "مارسيلو بيلسا": "الأمور تسيير على أحسن ما يرام منذ قدومه، نتفاهم جيدا ونعمل معها لتقديم أداء جيد وتحقيق نتائج ايجابية".

وأحرز "بن زية" هدفا في مواجهة رين – ليل، كما بصم على أداء جيد.