مداني تاسع مستقدمي شبيبة الساورة

تمكنت إدارة شبيبة الساورة من حسم تاسع صفقاتها في هذا "الميركاتو" الصيفي بضم "مداني"، الذي أدى موسما رائعا مع إتحاد الحراش ليكون واحدا من أحسن مدافعي البطولة الوطنية، وتمكّن "زرواطي" من ضم اللاعب بشكل نهائي إلى غاية 2020.

وتراهن إدارة الساورة على إستقدامات نوعية من أجل لعب ورقة الأدوار الأولى الموسم المقبل، بعد ضمها كل من:

1- أسامة بن قويدر (صانع ألعاب) قادما من إتحاد بسكرة

2- محمد أمين كباري (متوسط ميدان) قادما من إتحاد بسكرة

3- محمد أمين بركة (مدافع محوري) قادما من جمعية وهران

4- زكرياء سيف الحق بن شريفة (مدافع أيسر) قادما من مولودية بجاية

5- عنتر جمعوني (مهاجم) قادما من مولودية الجزائر

6-بورحلة محمد السعيد بن الحاج (متوسط ميدان) قادما من مولودية العلمة

7- خالد بوقاسم (حارس) قادما من شباب بلوزداد

8- سيد علي يحيى شريف (مهاجم) قادما من شباب بلوزداد

9- محمد أمين مداني (مدافع) قادما من إتحاد العاصمة