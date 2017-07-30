المالي "مصطفى كوندي" يخوض التجارب مع العميد

يخوض المهاجم المالي "مصطفى كوندي"، مساء اليوم الأحد، التجارب مع نادي "مولودية الجزائر" بالمدرسة العليا للسياحة والفندقة لعين البنيان، قبل الالتحاق الرسمي بالفريق وغلق قائمة الاستقدامات الصيفية.

سبق لـ "كوندي" (26 سنة) أن تقمص ألوان ناديي "ساليف كايتا" و"جمعية نيانان" الماليين، لينتقل بعدها لخوض تجربة في المغرب وتحديدا مع نادي "نهضة بركان"، أين لعب لموسمين، ثمّ انتقل بعدها للدوري الإماراتي أين خاض تجربة قصيرة مع نادي "دبي"، ليعود بعد ذلك إلى البطولة المغربية، وتحديدا مع "الفتح الرباطي" أحد أقوى أندية المملكة في المواسم الأخيرة، والذي بقي معه لموسمين توج خلالها ببطولة 2016، وانتقل الصائفة الماضية إلى الدوري التركي أين خاض تجربة فاشلة مع نادي "مانيساسبور".

وكان عميد الأندية الجزائرية تعاقد مع 5 لاعبين باستقدام كل من: "بالغ، المؤذن، بن دبكة، بولخوة" والنيجيري "بارنباص"، في انتظار المفاجأة التي وعد بها الرئيس "كمال قاسي السعيد" أنصار المولودية قبل 24 ساعة عن غلق الميركاتو الصيفي.