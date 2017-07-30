أول لقب تاريخي لإسبانيا في مونديال اليد

توجت اسبانيا بلقبها الأول لبطولة العالم في كرة اليد لاقل من 21 سنة، عقب تغلبها اليوم الأحد على الدنمارك بـ39- 38 بعد الوقت الاضافي، الشوط الأول (18-16) في نهائي الطبعة الـ21 الذي احتضنته قاعة حرشة حسان، بالجزائر العاصمة. وانتهى الوقت القانوني للمباراة بالتعادل 34- 34.

ويعتبر هذا اللقب الأول لإسبانيا، بعد انهزامها في أربعة نهائيات سنوات: 1987، 1989، 1995 و2013 .

ويخلف الإسبان في سجل المنافسة، فرنسا المتوجة في 2015 والمقصاة في الدور نصف النهائي من طرف الدنمارك (34-37).

وتبقى روسيا الأكثر تتويجا بسبعة ألقاب، منها خمسة نالتها بتسمية الاتحاد السوفياتي سابقا بين سنوات 1977 و 1989، متقدمة عن الدنمارك التي تحصي ثلاثة ألقاب عالمية في: 1997، 1999 و2005.

وفي المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث، فازت فرنسا بفارق طفيف على ألمانيا بـ23- 22، الشوط.

وفيما يلي الترتيب النهائي بعد اسدال الستار على بطولة العالم-2017 لكرة اليد لأقل من 21 سنة وتتويج المنتخب الاسباني:

1. إسبانيا

2. الدانمارك

3. فرنسا

4. المانيا

5. المجر

6. مقدونيا

7. تونس

8. روسيا

9. سلوفينيا

10. كرواتيا

11. النرويج

12. إيسلندا

13. الأرجنتين

14. الجزائر

15. السويد

16. جزر الفارو

17. مصر

18. البرازيل

19. كوريا الجنوبية

20. العربية السعودية

21. قطر

22. المغرب

23. الشيلي

24. بوركينا فاسو.