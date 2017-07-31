رونالدو يواجه فخ التهرب الضريبي اليوم أمام القضاء الإسباني

وحسب تقارير إعلامية اسبانية، فإنّ "رونالدو" تهرّب من دفع ما يفوق 14 مليون أورو، وحسب خبراء قضايا الضرائب فإنه في حال إدانة رونالدو يكون عليه دفع ما لا يقلّ عن 28 مليون أورو وعقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف.

واتهم صاحب الكرة الذهبية، بالتهرب من دفع الضرائب، بإنشاء مجموعة شركات في 2010 لإخفاء مداخيله التي يحصل عليها في إسبانيا من إستثمار حقوق استخدام صورته، في وقت نفى مدير أعمال اللاعب البرتغالي كل هذه الأخبار، بينما قال رونالدو أن غير قلق من هذه التهم والتحقيقات وضميره نظيف وليس لديه شيئ يخفيفه.