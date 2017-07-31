إشبيلية يعرض 7 ملايين أورو لضم بودبوز

حسب ما كشفت عنه صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، رسّمت إدارة إشبيلية، رغبتها في ضم، بودبوز، لـ"الليغا" في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، بتقديمها عرضا لنظيرتها من "مونبولييه" بـ 7 ملايين أورو، وأفيد أنّ العرض الأولي من "بيتيس"، جاء لجسّ نبض إدارة النادي الفرنسي، التي كانت تنوي بيع عقد الدولي الجزائري بـ 15 مليون أورو، إلا أن قيمة بودبوز في سوق الإنتقالات مقدرة ما بين 8 إلى 10 مليون أورو، ما يعني أن إدارة النادي الأندلسي تقترب كثيرا من قيمة اللاعب من خلال عرضها الأولي المقترح حسب ذات الصحيفة.

وقال، بودبوز، في آخر خرجة إعلامية له عبر قناة "كنال بلوس" الفرنسية: "أملك موافقة فريقي بالمغادرة هذا الصيف، في حال تلقيت العرض المناسب من الأندية الراغبة في خدماتي والتي تعلم أنني الآن مصاب، يبقى الآن دراسة العروض المقترحة، لإختيار الأنسب لي".

وجاء عرض إشبيلية الإسباني، بعد 24 ساعة فقط، من تجديد إدارة نادي "واست هام" الإنجليزي اهتمامها برياض بودبوز، ليشتعل بذلك الصراع بين الناديين، على من سيظفر بخدمات اليساري الجزائري.