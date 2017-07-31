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14 مليارا أنفقها العميد على الميركاتو في عز التقشف !

نشر يوم 2017/07/31 3264 0 يونس رزيق 14 مليارا أنفقها العميد على الميركاتو في عز التقشف !
أظهرت بيانات رسمية حديثة، اليوم الإثنين، تموقع نادي "مولودية الجزائر" لكرة القدم في صدارة النوادي الأكثر إنفاقا خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث صرف العميد ما لا يقلّ عن 14 مليار سنتيم مقابل الحصول على خدمات 7 لاعبين.

رغم الأزمة المالية، وتشديد السلطات على ىترشيد النفقات في عزّ التقشف، إلاّ أنّ أندية بطولة الرابطة المحترفة الأولى، لا تبالي، وتواصل صرف المليارات خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.
ويعتبر اللاعب سفيان بن دبكة المستقدم من فريق نصر حسين داي أغلى صفقة هذا الموسم في البيت العاصمي بـ 240 مليون سنتيم شهريا (ما يعادل 2.4 مليار سنتيم سنويا)،  بالإضافة إلى اللاعب النيجيري إميتغار بارنباص بـ 200 مليون شهريا (ما يعادل 2.2 مليار سنتيم سنويا).
هذا وتبقى الأرقام التي صرفتها إدارة "العميد" خلال فترة الميركاتو الصيفي مرشحة للإرتفاع في ظل عدم تعاقد المولودية مع مدرب جديد يخلف التقني المُقال "كمال مواسة". 


قائمة إستقدامات المولودية خلال الميركاتو بالأرقام:
بن دبكة 220 مليون سنتيم شهريا (2 ملايير و420 مليون سنتيم سنويا )
المؤذن 150 مليون شهريا (1 مليار و650 مليون سنتيم سنويا )
بولخوة 180 مليون شهريا (1مليار و900 مليون سنويا)
منصوري 200 مليون (2 ملايير و200 مليون سنويا)
بالغ 180 مليون شهريا (1 مليار و980 مليون سنويا)
إميتغار بارنباص 200 مليون شهريا(2 مليار و200 مليون سنويا )
ورقة تسريح "سومايلا سيديبي" مليار و500 مليون سنتيم

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