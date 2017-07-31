"محرز" في روما هذا الأربعاء لاجراء الفحص الطبي!

نقلت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية خبرا وصفته بــ "الحصري"، أكّدت فيه توصل إدارتي "روما" و"ليستر سيتي" إلى اتفاق يقضي بإنتقال لاعب الخضر الى نادي العاصمة الايطالية، وسيحل اليساري الجزائري بروما هذا الاربعاء لإجراء الفحص الطبي، قبل توقيع على العقد.



وحسب ما تزعمه الصحيفة ذاتها، فإنّ أفضل لاعب في القارة السمراء لسنة 2016، وافق على إمضاء عقد يربطه بروما لخمس سنوات، وسيحصل على 3 ملايين أورو كراتب سنوي، بينما ستدفع ادارة الفريق الايطالي 32 مليون أورو لنادي "الثعالب"، بعدما وافق أخيرا الرئيس التايلاندي على العرض المقدم بعد عدة محاولات