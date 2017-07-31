بالفيديو.. بونجاح: "أريد تحقيق المزيد في قطر"

في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي "السدّ"، قال اللاعب السابق لإتحاد الحراش: "الموسم الماضي كان صعبا للغاية على الفريق، ومع ذلك نجحنا في تحقيق لقبين هامين، وكان لهما الدور الرئيسي فى إسعاد جماهير الزعيم وهذه مهمة اللاعبين دائما".

وأضاف "بونجاح": "نعمل بقوة صباحا ومساء من أجل خوض التدريبات بكل قوة والوصول لأفضل جاهزية، وأتمنى أن تبتعد الإصابات عن اللاعبين، حتى تكون المجموعة كاملة مع انطلاق الدوري".

وأضاف هداف الفريق "السداوي": "سجّلت الموسم الماضي 29 هدفا فى كل البطولات، وسأسعى خلال الموسم الجديد لتسجيل المزيد لمساعدة الفريق على المنافسة على كل البطولات"، مشيرا الى سعادته بالمشاركة مع الفريق فى بطولة دوري أبطال أسيا من دوري المجموعات والتي تعتبر الأهم للزعيم، بعد توديع البطولة الموسم الماضي من مباراة الملحق ضد إيران".