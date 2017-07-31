رونالدو لقاض إسباني: "لو لم أكن كريستيانو.. لما كنت هنا"

لدى مثوله أمام محكمة إسبانية، اليوم، بشأن اتهامه بالتهرب الضريبي، عرضت قناة "لاسيكستا" الإسبانية تسريبات لما قاله "رونالدو"، إذ عبّر "الدون" عن استيائه من القضاء الإسباني بعد اتهامه بالتحايل الضريبي.

وفضلا عن جملته المذكورة، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ الهدوء ظهر على "رونالدو" في حديثه الذي استمر لساعة ونصف أمام المدعي العام، علما أنّ اللاعب لم يحتج إلى مترجم.

وصرّح "أنطونيو لوبو غزافيي" محامي بطل أوروبا 2016، أنّ موكّله سيصدر بيانا صحفيا حول القضية.

وكان من المتوقع أن يدلي "رونالدو" بتصريحات، لكنه غادر من دون أن يقول أي شيء، مما أزعج الصحافة التي انتظرته قرابة الساعتين.