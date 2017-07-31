أواسط الخضر يغيبون عن التشكيلة المثالية لمونديال اليد

لم يتواجد اسم أي لاعب جزائري ضمن التشكيلة المثالية لمونديال كرة اليد أقل من 21 سنة التي تم الإعلان عنها، حيث انحصرت القائمة بين لاعبي المنتخبات التي بلغت الدور نصف النهائي وهي إسبانيا (صاحبة اللقب)، الدنمارك، فرنسا وألمانيا، كما كان للمنتخب المجري صاحب المراكز لخامس في هذه البطولة، نصيب من هذه القائمة بلاعب واحد.



وضمت التشكيلة المثالية لمونديال الجزائر 2017، الأسماء التالية: "أغزوان ليدو" حارس مرمى إسبانيا، "لاس مولار" مدافع أيسر الدنمارك، "ديكا مام" مدافع أيمن فرنسا، "لوكاس ميرتنس" جناح أيسر ألمانيا، "أليكس غوماز" جناح أيمن إسبانيا)، "ماتياس غيوري" موزع المجر، "ماغنيس سوغستريب" محور منتخب الدنمارك.



وعاد لقب أفضل لاعب في هذه البطولة للدانماركي "لاس مولار" الذي أبان عن مستوى كبير طيلة مشوار فريقه خلال المونديال