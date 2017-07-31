إتحاد الحراش يضم لاعبين في آخر أنفاس "الميركاتو"

نجح رئيس نادي إتحاد الحراش، عبد القادر مانع، اليوم الإثنين، في إنتداب لاعبين جديدين للفريق في آخر يوم من سوق الإنتقالات الصيفية.

رسم اللاعب "ياسين مدّان" عودته إلى "الصفراء" بإمضاءه لموسمين، بعدما لعب الموسم الماضي في وداد بوفاريك، كما انضم، مصطفاوي، متوسط نادي "حي الجبل" الذي وقع هو الاخر على عقد لموسمين.

وأقدمت ادارة الفريق الحراشي على ترقية الحارس مشري من فريق الرديف الى الفريق الاول ووقع على عقد لثلاثة مواسم.

وفي المقابل، أكد مصدر مقرب من الفريق ل"النهار أون لاين" ان تربص الحراش سيكون في تونس من 5 إلى 18 أوت بحمام بو رقيبة.