"غضبان" سادس أحسن حارس مونديالي

جاء "خليفة غضبان" حارس منتخب الجزائر لكرة اليد (أقل من 21 عاما) في الصف السادس لأفضل حراس مرمى مونديال 2017 المختتم بالعاصمة ليلة الأحد.

قدّم "غضبان" الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ21 في نوفمبر القادم، مردودا طيبا طيلة بطولة العالم، وسط توقعات أن يكون لحارس المجمع الرياضي البترولي شأن كبير ومستقبل واعد، خصوصا بعد التصديات الاستعراضية لصاحب 1.99 متر و100 كلغ.

وجاء الفرنسي "جوليان مييار" في ريادة ترتيب أفضل حراس الدورة، مستبقا الاسباني "ليدو غزوان" والدانماركي "سيمون غاد".

وفي تقييمها للحراس، يأخذ خبراء اتحادية كرة اليد الدولية، بعين الاعتبار الأهداف المتلقاة، المحاولات التي تم التصدي لها، ورميات الـ 7 أمتار التي تم إيقافها، فضلا عن عدد اللقاءات التي تمّت المشاركة فيها.