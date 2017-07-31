"زطشي" يبطل مزاعم "قرباج"!

حرص "خير الدين زطشي" رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، على إبطال "مزاعم" محفوظ قرباج رئيس الرابطة الوطنية المحترفة.

في بيان نشره الموقع الرسمي لــ "الفاف"، جرى استعراض عدة صور لدعوات وجّهتها هيئة "زطشي" لـ "قرباج"، ساعات بعد التصريحات المثيرة لرئيس الرابطة الذي "شدّد على عدم تلقيه أي دعوات"، وذهابه إلى حد اتهام "زطشي بالكذب وتهميشه عن الاجتماعات".

وأتت الخرجة الجديدة لـ "زطشي" لتضع "قرباج" في "حرج حقيقي" أمام الرأي العام، 72 ساعة بعد مطالبة "زطشي" لرئيس "شباب بلوزداد" السابق بـ"توضيحات وجها لوجه".

وغاب "قرباج" عن أشغال المكتب الفيدرالي المنعقد الأربعاء الماضي لأسباب مجهولة، مما دفع بـ"زطشي" إلى مطالبته بتوضيحات عن سبب هذا الغياب وبطريقة مباشرة.

وجاء في بيان سابق لـ"الفاف"، أنّ "قرباج" غاب أيضا عن اجتماع "زطشي" بمدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، رغم أنّ الأندية المحترفة معنية بشكل مباشر بهذا المشكل، كما غاب رئيس الرابطة أيضا عن رؤساء الأندية، إلاّ أنه أصدر بيانا أكّد فيه عدم تلقيه أي دعوة للحضور.

وكانت لهجة "زطشي" حادة بقوله قبل أيام: "عكس رؤساء الرابطات، فإنّ رئيس الرابطة الوطنية المحترفة محفوظ قرباج لم يكن حاضرا في اجتماع المكتب الفيدرالي من دون الاعتذار، أو تعيين عضو آخر من مكتبه ليحلّ محلّه، والمكتب الفيدرالي يستنكر هذه الخرجة ويدعو بسرعة إلى توضيح موقفه وجها لوجه مع الفاف".