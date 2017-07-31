فيغولي يؤجل سفره إلى اسطنبول وتوقيعه مع غلطة سراي منتظر الثلاثاء

طلب متوسط الميدان الجزائري الدولي، سفيان فيغولي، لاعب واست هام يوناتيد، من إدارة غلطة سراي التركي مهلة يومين إضافيين قبل التنقل إلى اسطنبول وترسيم التحاقه بالنادي التركي، وذلك حسبما كشفت عنه تقارير محلية صادرة أمس، والتي أكدت أن فيغولي الذي كان من المقرر أن يسجل حضوره بتركيا عشية أمس، طلب من إدارة غلطة سراي منحه يومين إضافيين من أجل قضاء بعض الأمور الشخصية قبل التنقل إلى تركيا وإجراء الفحص الطبي الروتيني مع ناديه الجديد، ومن ثم التوقيع على العقد بشكل رسمي، والتقى لاعب الخضر خلال فترة تواجده بباريس بعد مغادرته تربص واست هام بأحد مسيري النادي التركي، الذي تفاوض معه على كل تفاصيل انتقاله، حيث سيتقاضى أجرة 3.25 مليون أورو سنويا، فيما ستكلف وثيقة تسريحه من ناديه واست هام حوالي 5 ملايين أورو، وحسب المصادر التي تناقلت الخبر فإن عقد لاعب فالنسيا الأسبق سيمتد لثلاثة مواسم قابل للتجديد موسما واحدا، وبعد ترسيم التحاقه بالدوري التركي من المنتظر أن يشد فيغولي الرحال إلى النمسا للتحضير للموسم المقبل رفقة فريقه الجديد.