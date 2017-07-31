ناجي يهدد الإدارة بمحضر قضائي.. آمادا يغادر و«الديجياس» تسرح 2.5 مليار سنتيم

هدد مهاجم وفاق سطيف، ناجي، في الموعد الأخير لآجال التوقيعات، بالالتحاق بالفريق والانضمام إلى تدريبات زملائه في تربص تونس، ومرافقة محضر قضائي لتسجيل حضوره، في حال منعه من التدريبات، في ظل الخلافات الحادة بسبب فشل المحادثات حول شروط حصوله على ورقة التسريح، بعد أن أصرت الإدارة على تنازله عن 4 أجور شهرية إضافة إلى دفع أكثر من 500 مليون، وهو ما رفضه المهاجم ناجي الذي وافق على التنازل عن الأجور الأربع فقط، مما جعله يتخذ كامل احتياطاته، بعد أن قرر البقاء والتهديد بالالتحاق بالتربص والاستعداد لكل الاحتمالات. وكان ناجي قد تلقى عرضا جادا من إدارة شباب بلوزداد التي بقيت تنتظر التحاقه إلى غاية اللحظات الأخيرة أمس. في نفس السياق، غادر وسط الميدان الملغاشي أمادا بعد أن نفد صبره في انتظار الحصول على مستحقاته العالقة مقابل التجديد، مما جعله يرفض التجديد ويغادر في عجالة من أجل حسم مصيره مع أحد النوادي، مهددا باللجوء إلى لجنة النزاعات للحصول على أمواله، وكان المدرب ماضوي قد أبلغ الإدارة بحاجته إلى خدمات أمادا، وأصر على إقناعه بالتجديد، لكن يبدو أن الأزمة المالية اضطرت الإدارة إلى عدم تحقيق رغبة ماضوي في الإبقاء على اللاعب الملغاشي في وسط الميدان، الذي شهد مغادرة كل من تام بانغ والعمري، مقابل استقدام سيدهم وشيبان، وتحدثت مصادر أن اللاعب الملغاشي تلقى عرضا جيدا من العميد في اللحظات الأخيرة قبل غلق الميركاتو ليلة أمس.

المدافع بن يحيى يجدد في فريقه ويضيع رسميا

رسّم مدافع اتحاد العاصمة بن يحيى، تجديد عقده مع فريقه بعد أن قررت إدارة الاتحاد الاحتفاظ به وتسريح زميله الشاب مداني، ليضيع المدافع الذي كانت إدارة الوفاق قد اتفقت على ضمه مباشرة بعد حصوله على تسريحه، حيث كانت تراهن عليه لتعويض المدافع كنيش، بعد أن عرف المحور مغادرة 4 عناصر كل من بوشار، عروسي، كنيش وملولي، حيث يبقى بدران المدافع المحوري الوحيد ضمن التعداد.

4 إجازات شاغرة قبل غلق التوقيعات

أودع المدير الإداري إلى غاية أمسية البارحة، 21 طلب تأهيل، وهو عدد عناصر التعداد الإجمالي بعد رفض الملغاشي آمادا التوقيع واندلاع الخلاف مع المهاجم ناجي، حيث بقيت وقبل ساعات قليلة عن الموعد الأخير للتوقيعات، 4 إجازات شاغرة لم يتم استغلالها، في وقت أن التعداد يعاني نقائص في المحور ووسط الميدان، رغم إصرار المدرب ماضوي.

جرودي بقي ينتظر ملفات آخر لحظة في مقر الرابطة

كان المدير الإداري رشيد جرودي منذ منتصف يوم أمس، في مقر الرابطة المحترفة من أجل إيداع ملفات طلب تأهيل عناصر التعداد، خاصة بعد أن أصر على استكمال الفحوصات الطبية للاعبين، والتي كانت وراء بقائه وعدم سفره مع الوفد إلى تونس، حيث بقي ينتظر أمام مقر الرابطة المحترفة أي جديد بخصوص مفاجآت اللحظات الأخيرة من استقدامات من أجل إيداع ملفات طلب تأهيلها.

حنيشاد اعتذر وحمّار يطلب عاصيمي مدربا للحراس

اعتذر مدرب الحراس حنيشاد عن قبول عرض إدارة وفاق سطيف للإشراف على تدريب حراس المرمى، لتتلقى الادارة مقترح مدرب الحراس عاصيمي، الذي اتصل به الرئيس حمّار، حيث منح موافقته في انتظار أن يحضر إلى مدينة سطيف اليوم أو غدا قصد توقيع العقد والتوجه مباشرة إلى تونس لمباشرة عمله، خاصة أن المدرب ماضوي استعجل الإدارة لضمان مدرب حراس مع بداية التربص وبرمجة تمارين خاصة للثلاثي خيري، زغبة وناصري.

حرارة شديدة في التدريبات وماضوي يحذر من التأخر

تشكو عناصر وفاق سطيف من الحرارة الشديدة في مدينة سوسة هذه الأيام، والتي أثرت سلبا على العمل البدني الذي يخضع له رفقاء شيبان، خاصة أن المحضر البدني بوجنان باشر الرفع من حجم العمل وإخضاع اللاعبين إلى العمل الشاق، فيما تحدث المدرب ماضوي إلى اللاعبين وشدد اللهجة حول ضرورة تطبيق البرنامج التدريبي بحذافيره، وحضور الجميع 10 دقائق على الأقل قبل موعد الحصص التدريبية، محذرا من مغبة التأخر.

الأهلي الليبي منافس الوفاق الودي يوم 9 أوت

حسم الطاقم الفني في هوية منافس الوفاق في المباراة الودية الثانية خلال تربص تونس، بعد أن اتفق مع نادي الأهلي الليبي الذي يجري معسكره التحضيري في تونس، وستجرى المباراة يوم 9 أوت الجاري، فيما سيلعب الوفاق المباراة الودية الأولى أمسية الغد أمام النجم الساحلي التونسي بعد الاتفاق الذي أبرمه ماضوي مع الفرنسي فيلود.

حمّار يوجه جهوده لعقود التمويل بداية من اليوم

يبدأ الرئيس حمّار رحلة البحث عن مصادر تمويل بداية من اليوم، بعد أن أنهى أمس عملية ضبط التعداد، حيث ستكون وجهته إلى العاصمة الأيام القادمة لإقناع بعض المؤسسات بترسيم عقود تمويلية، وكان حمّار قد اتفق مع مؤسستين رفض الكشف عنهما.

الديجياس تسرح مليارين ونصف المليار

أمرت مصالح مديرية الشبيبة والرياضية بصرف إعانة قدرها مليارين ونصف المليار سنتيم إلى خزينة وفاق سطيف، كإعانة استثنائية لمساعدة الفريق على تجاوز الأزمة المالية التي يتخبط فيها، حيث ينتظر أن تصل هذه الإعانة بعد أيام بسبب الاجراءات الإدارية، حيث جاءت هذه الالتفاتة في الوقت المناسب.