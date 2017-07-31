تأجيل الاجتماع مع زطشي إلى الثلاثاء ونحو المطالبة بقسم ثانٍ للهواة في الجنوب

أكد رئيس نادي التضامن السوفي لكرة القدم، جعفر بوبورة، أنه تم تأجيل اجتماعه برئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، إلى يوم الثلاثاء، بعدما كان مقررا اليوم الإثنين، بتوافق بين الطرفين، وأضاف رئيس النادي في تصريح لـ«النهار»، أن سقف مطالب الفريق ارتفع إلى المطالبة ببطولة خاصة في القسم الثاني هواة بالجنوب، حيث أصبح واضحا الجهوية التي تسير بها الاتحادية حسب تصريحاته، بإقرارها أقساما وطنية ثانية بالشرق والوسط والغرب، فيما تحرم أندية الجنوب من ذلك رغم الإمكانيات التي تمتلكها رياضيا وماديا، ولا يوجد أي مبرر أمام الاتحادية في إقرار بطولة خاصة بالجنوب سوى تعمدها الجهوية، ودون نسيان المطلب الأول بإدماج الفريق هذا الموسم في القسم الثاني هواة ومنحه حقه عوض الإبقاء على فرق سقطت رياضيا.