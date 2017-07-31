سيلا مقبول وسيسي لم يقنع في أول ظهور له مع شباب قسنطينة

تعادل، عشية أمس الأول، النادي الرياضي القسنطيني أمام مولودية بجاية، خلال اللقاء الودي التحضيري الذي جمع الفريقين بمركب حمام بورقيبة، وهذا بعدما فاز رفقاء القائد بزاز في أول امتحان أمام الاتحاد المنستيري بنتيجة هدف دون رد، وتشير الأصداء التي وصلتنا من معسكر الخضورة، إلى أن الأداء لم يكن راقيا خلال مباراة «الموب»، حيث غاب الانسجام بين الخطوط الثلاثة بسبب التغييرات الجذرية التي أجراها المدرب عمراني على التشكيلة مقارنة بتلك التي واجهت الفريق التونسي. وفي سياق ذي صلة، أكدت مصادرنا أن المهاجم المالي محمد مختار سيسي لم يقنع كثيرا في أول ظهور له بألوان السنافر، على عكس زميله عصمان سيلا الذي أثبت جاهزيته فنيا وبدنيا، لذلك يبقى سيسي مطالبا بمزيد من الاجتهاد رفقة بعض العناصر للدخول بقوة مع انطلاق البطولة لتشريف عقده الجديد.

على صعيد آخر، نجحت إدارة النادي في تأهيل الحارس عصماني بصفة رسمية، وهذا بعد أن قامت ببعض التعديلات على عقد إعارته من فريقه وفاق سطيف، بغية النجاح في التعاقد مع المهاجم أمقران الذي دخلت في مفاوضات معه خلال الساعات القليلة الماضية لتعويض صفقة ميباراكو، غير أن غلق الميركاتو الصيفي سهرة أمس قد يجعل المهمة مستحيلة.