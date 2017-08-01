"الفاف" تكذب سريع غليزان وتنصف بن عياد

وأصدرت لجنة المنازعات، بيانا رسميا على الموقع الرسمي للفاف توضح فيه قضية اللاعب مراد بن عياد، وجاء فيه: " بكثير من الحسرة توصلنا إلى كشف حقيقة اللاعب مراد بن عياد مع إدارة فريقه السابق سريع غليزان التي أرادت تغليط الرأي العام بخصوص الشكوى التي تقدم بها إلى غرفة المنازعات".

وأكد الإتحاد الجزائري في بيانه الرسمي: " اللاعب لم يتحصل على مستحقاته لمدة تفوق ثلاثة أشهر، وكان من حقه المطالبة بوثائق تسريحه، والتي تحصل عليها في نهاية المطاف "

وذكرت لجنة النزاعات التابعة ل "الفاف"، أن هذه القضية قد تم دراستها وفقا للوائح الهئية الكروية، بالرجوع إلى التوصيات الأخيرة للمكتب الفدرالي لمثل هذه الحالات.