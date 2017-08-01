رونالدو مهدد بالسجن لـ15 سنة!

وكشف تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن قضية نجم ريال مدريد مع العدالة الإسبانية ليست مشابهة لقضية ليونيل ميسي مع القضاء الإسباني فيما يخض قضية التهرب الضريبي، حيث وصفت الصحافة المحلية قضية رونالدو بالأخطر حسب تاكيدات خبراء وزارة المالية.

وكان "البرغوث" الأرجنتيني متهما بالتهرب من 4 مليون أورو، وهذا بين عامي 2007 حتى 2009، وحكم عليه بالسحن لمدة 21 شهرا، مع إيقاف التنفيذ.

وحسب ذات التقارير فإنه في حال أقر الهداف التاريخي لرابطة الأبطال الأوروبية بذنبه واغترف بتهربه من دفع الضرائب فإنه سيقرر فرض غرامة مالية تقدر ب28 أورو، دون أن ينفذ عقوبة السجن كون أن سجله العدلي خال من السوابق العدلية.

وأثارت هذه الأخبار، قلق إدارة النادي الملكي التي تعول كثيرا على نجمها الأول، في قيادة الفريق إلى الألقاب.