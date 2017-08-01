أحكام بين 18 شهرا وسنيتن حبسا نافذا لـ8 أنصار من اتحاد الحراش



وجاءت الأحكام القضائية بعد أسبوع من المداولة في القضية، أين كان وكيل الجمهورية قد التمس في حق المتهمين توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة بـ200 ألف دج،

وتم تقديم المتهمين غير الموقوفين، الأسبوع الفارط، وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر أمام محكمة الدار البيضاء، بتهمة التحريض، التعدي بالعنف على رجال الأمن، والتحريض العمدي، والعصيان والتحطيم العمدي لملك الغير، وهي التهم التي حاول كل متهم إنكارها، إلا أن قاضي الحكم واجههم بتسجيلات لمقاطع كاميرا التي استغلتها رجال الضبطية لتوقيف المشتبه بهم، أثبتت تورطهم في أعمال عنف وشغب عقب نهاية اللقاء الكروي.



الجدير بالذكر، أن المقابلة التي جمعت اتحاد الحراش بضيفه سريع غليزان برسم الجولة 28 من الدوري الجزائري الرابطة الأولى، شهر جوان الماضي، انتهت بالتعادل السلبي.



