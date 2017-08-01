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بالفيديو.. بوراس يرفع وتيرة العمل مع حراس مرمى"الخضر"

نشر يوم 2017/08/01 1788 0 وافي مهاجري بالفيديو.. بوراس يرفع وتيرة العمل مع حراس مرمى"الخضر"
وضع مدرب حراس المنتخب الوطني للمحلين، "عزيز بوراس"، برنامجا خاصا لحراس المرمى، تحسبا للمواجهة المزدوجة ضدّ المنتخب الليبي التي تدخل ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحلين 2018 .

وانطلق تربص الخضر للمحليين الأحد الماضي بمركز سيدي موسى لتحضير المنتخبات الوطنية، بحضور كل اللاعبين ماعدا لاعب نصر حسين الداي بولعودات الذي خاض البطولة العربية مع فريقه في مصر.
وأكد المدرب السابق لحراس لنادي لخويا القطري، في تصريح نقله موقع "الفاف" الرسمي: "العمل في الأيام الأولى تقني أكثر مما هو بدني، يجب المزيد من التنسيق واللإتقان،والعمل على تطوير الحركة،ورفع وتيرة العمل، حتى نصل 100% من أهدافنا المسطرة.
ويلعب المنتخب الوطني للمحليين مباراة الذهاب بملعب "محمد حملاوي" بقسنطينة  يوم 12 أوت فيما  تلعب مباراة العودة يوم 19أوت في  ملعب صفاقص بتونس.

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