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أكاراز.. "نحضر بحماس كبير لمواجهتي ليبيا"

نشر يوم 2017/08/01 1943 0 سميرة.ل أكاراز.. "نحضر بحماس كبير لمواجهتي ليبيا"
كشف المدرب الاسباني للمنتخب الوطني لوكاس ألكاراز، أنه يحضر بحماس كبير مع المنتخب المحلي المتواجد في تربص مغلق بمكر سيدي موسى، تحسبا لمواجهتي ليبيا.

وغرد المدرب الإسباني عبر صفحته الرسمية لموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا: " نحن نحضر بحماس كبير لمبارتي تصفيات "الشان "2018 أمام المنتخب الليبي"، وأرفقها بصورتين الأولى تجمعه بالطاقم الفني للمنتخب الوطني والثانية خلال اجتماعه مع اللاعبين فوق أرضية الميدان خلال التدريبات بمركز سيدي موسى لتحضير المنتخبات.
وسيواجه المنتخب الوطني المحلي نظيره الليبي يوم 12 اوت المقبل في ملعب حالشهيد حملاوي بقسنطينة، بينما ستلعب مباراة الإياب يوم 18 أوت المقبل بمدينة صفاقس التونسية برسم الدور التصفوي الأخير من تصفيات كأس أمم افريقيا للمحليين 2018 المقرر أجراءها في كينيا.

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