بالفيديو.. عبد السلام ذراع رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية للملاكمة

وقد تقدم لمنصب رئاسة الاتحادية،عبد السلام ذراع، كالمترشح الوحيد ، وممثل رابطة قسنطينة، والنائب الاول لرئيس الهيئة الفيديرالية، حيث تحصل على 36 صوتا مقابل 8 والغاء صوتين.

وقد جرت اشغال الجمعية العامة الانتخابية، بحضور 46 عضوا من اصل 53، تحصيهم الجمعية العامة لاتحادية الملاكمة 28 رابطة، احسن ثمانية اندية و10 اعضاء من المكتب الفيديرالي، بحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة، سيد احمد عمروني.

عقب انتخابه على رأس الهيئة الفيديرالية، صرح عبد السلام ذراع، كلنا واعون بالرهانات والتحديات التي تنتظر الملاكمة الجزائرية، خلال الاربع السنوات المقبلة، سيما الالعاب الاولمبية بطوكيو 2020، والالعاب المتوسطية 2021 بوهران، وعليه أدعو كل الفاعلين لدى الاتحادية الجزائرية للفن النبيل، للتحلي بالهدوء و رص الصفوف لإرجاع لهذا الاختصاص هيبته، والعمل اليد في اليد من اجل تطويره.