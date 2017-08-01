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بالفيديو .. قاسي السعيد..نحن من منحنا ورقة تسريح سيديبي

نشر يوم 2017/08/01 12 0 م . فيصل بالفيديو .. قاسي السعيد..نحن من منحنا ورقة تسريح سيديبي
أثارث قضية متوسط ميدان مولودية بجاية، المالي سومايلا سيديبي، جدلا واسعا بسبب رفضه حمل ألوان مولودية الجزائر، وتوقيعه لإتحاد العاصمة لمدة 3 مواسم .

وقد صرح المدير العام الجديد لنادي مولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، خلال ندوة صحفية نضمها اليوم الثلاثاء، بمقر النادي، أن اللاعب سيديبي كان ممكن ان لايلعب لأي فريق، لو لم توافق المولودية على إعادة بيع ورقة تسريحه . 

وأضاف قاسي السعيد، أن أخلاق ومبادئ العميد، لاتسمح لنا بتوقيف لاعب أجنبي هو ضيف في بلدنا الجزائر، وتمنعه من ممارسة كرة القدم .  

ويذكر أن، المولودية اشترت عقد اللاعب من بجاية، مقابل 1.5 مليار سنتيم جزائري، إلا أن لسيديبي الحق في اختيار الفريق الذي يريد حمل ألوانه، بما أنه لم يوقع على أي وثيقة لعميد الأندية الجزائرية .

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