بودبوز يقترب من الانضمام إلى ريال بيتيس مقابل 8.5 مليون أورو

اقترب الدولي الجزائري، رياض بودبوز، صانع ألعاب مونبيلييه الفرنسي، أكثر من أي وقت مضى من مغادرة صفوف ناديه والالتحاق بريال بيتيس الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما رصد مسؤولو إدارة هذا الأخير عرضا جديدا لنظرائهم من مونبيلييه يصل إلى حدود 8.5 مليون أورو، بعد أن سبق لهم مؤخرا وأن أعربوا عن استعدادهم لعرض 7 ملايين أورو للظفر بخدمات بودبوز، الذي تتصارع عليه العديد من الأندية الأوروبية، في صورة واست هام، إشبيلية وبيشكتاش التركي.

حيث كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية في تقاريرها الصادرة، الثلاثاء، أن مسلسل لاعب الخضر أوشك على نهايته، بعدما اقترب من مغادرة مونبيليه الذي التحق بصفوفه صيف 2015 ووقع معه على عقد يمتد إلى غاية جوان 2019، وذلك بعد رصد الإسبان مبلغ 8.5 مليون أورو لشراء أوراق تسريحه، كما كشفت نفس التقارير أن مونبيلييه رغم تحديده في وقت سابق ما قميته 15 مليون أورو لتسريح بودبوز، إلا أن حاجتها لإنعاش خزينتها قليلا خلال الميركاتو الصيفي، سيجبرها على بيع عقد لاعبها والتفاوض مع الأندية التي ستعرض مبلغا يتراوح بين 8 و10 ملايين أورو، حسبما كشفه موقع «ماكسي فوت».

هذا ومازال بودبوز يتواجد بعيدا عن الميادين بعد إصابته على مستوى الركبة، التي ستجبره على انتظار منتصف الشهر الحالي لاستئناف التدريبات.

الجدير بالذكر أن بودبوز تألق بشكل لافت للانتباه الموسم الفارط الذي خاض خلاله 33 مباراة في الدوري الفرنسي، سجل من خلالها 11 هدفا.